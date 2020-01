El Manresa i el Sala 5 arriben molt igualats al derbi d'avui

El pavelló del Pujolet viurà avui (18.30 hores) un partit amb grans atractius, el derbi entre els equips del Manresa FS i el Sala 5.

El partit es presenta d'allò més igualat pel que fa a classificació i prestacions dels equips. El Sala 5 Martorell es planta cinquè amb 28 punts al Pujolet, tres més que els de Sito Rivera, sisens amb 25. Tot i això, el balanç golejador global és favorable al Manresa (+22, 78-56), per un +7 martorellenc (65-58). En les seves set sortides, el Sala 5 ha guanyat en les pistes d'equips de la zona baixa (Ripollet i Industrias B), ha empatat a Cerdanyola i ha cedit a Mataró, Lleida, Dénia i Pallejà. Com a local es mostra poderós: ha obtingut sis victòries (inclosa la del 6-3 al mateix Manresa) i només dues derrotes.

El Manresa FS disputa aquest partit de local necessitat de victòria per enganxar-se als llocs de dalt de la taula. Els blanc-i-vermells no es poden permetre iniciar la segona volta amb els mateixos zero punts en dos partits amb els quals ja van iniciar la primera, en cas de perdre aquest dissabte. Sito Rivera no té cap baixa per al matx crucial, tret la d'un Corvo que ja ha començat a treballar amb la resta del grup.

El Manresa FS i el Martorell (ara Sala 5) s'han trobat en categories com la Segona B i, abans, també en la Primera Nacional A. Pel que fa als precedents a Manresa hi ha un balanç de tres victòries locals, més quatre empats i una sola derrota, la que van encaixar els bagencs en la temporada 86-87 quan encara eren Escodines i per 5-6 a la pista de la piscina municipal.