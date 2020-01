L'Igualada Rigat segella en els penals l'accés als quarts

A quarts! L'Igualada Riga HC va assolir ahir una heroica classificació per als quarts de final de la World Skate Europe Cup, la segona competició continental, en un partit agònic i vibrant.

En aquesta eliminatòria, la que determina els quatre equips que disputen la Final Four, els arlequinats s'enfrontaran al potentíssim Barcelos portuguès, que ahir va empatar a dos a la pista del Lleida Llista Blava. En el partit d'anada a la ciutat portuguesa, els amfitrions van golejar l'equip dirigit per Albert Folguera per 5 a 1.

Els jugadors de Francesc Linares van exhibir caràcter, ambició i intensitat des dels instants inicials del partit per remuntar el 4 a 3 encaixat en terres transalpines.

El bon joc dels locals va fructificar en el primer gol de Jordi Méndez, però David Gelmà, el golejador català de l'equip entrenat per Roberto Crudeli, va reequilibrar el marcador 13 segons després. Tot seguit, el primer gol a Europa del jove Bernat Yeste (min 17) va ser replicat per Marc Coy un minut abans del descans.

Jordi Méndez va avançar els arlequinats per tercera vegada a l'inici de segon període (min 27) i Ton Baliu va posar l'eliminatòria en franquícia dos minus després (4 a 2), però David Gelmà va replicar amb dos gols i va empatar el partit a quatre. Tatarinni (min 40) va neutralitzar el gol de Roger Bars (min 38), però Ton Baliu, en transformar un penal, va fer el 6 a 5 que duia el partit a la pròrroga.



Un gol in extremis du als penals

Sergi Pla va materialitzar el 7 a 5 quan encara no s'havia consumit el primer minut de la primera part de la pròrroga, però a punt d'exhaurir-se aquesta primera meitat, en les dècimes de segon que van transcórrer entre el so de la botzina i el xiulet de l'àrbitre principal, David Gelmà va fer el 7 a 6.

La segona meitat de la pròrroga va finalitzar sense gols i la tanda inicial de cinc penals va acabar amb empat a dos. Tety Vives i Tataranni no van poder transformar els següents llançaments. Per fi, Jordi Méndez va transformar el setè i David Gelmà no ho va aconseguir. Les altres eliminatòries de quarts de final seran les següents: CP Voltregà-CH Caldes, Trissino-Dornbirn i Braga-Follonica.