L'Igualada dona la cara però es topa amb un recital del Viladecans al final

L'Igualada va caure contra el líder de la categoria, el Viladecans, equip que només ha perdut un dels 14 partits disputats en aquesta temporada.

Les igualadines patien d'hora la superioritat rival. A l'inici, un parcial de 2-10 –dos triples inclosos– feien presagiar com seria de complicat per a l'Igualada plantar cara al Viladecans. A més, els errors absurds apareixien i la fragilitat en la defensa de tir es començava a fer notar. Al segon quart, però, les joves d'Igualada aconseguien encistellar 20 punts a tot un líder com el Viladecans. Així, tot i perdre el parcial, els deu punts de diferència no alarmaven les locals.

El partit seguiria en una tendència ascendent per a l'Igualada i mantindria els 11 punts en el tercer parcial. Va ser el quart més igualat, on ambdós equips van aprofitar les opcions en el tir lliure. No obstant la bona actuació del moment de les igualadines, el Viladecans es va posar les piles i va decidir al darrer parcial gràcies als 33 punts anotats en els últims deu minuts de partit. L'Igualada va pagar la falta de forces al final i els forans van aconseguir forçar sistemàticament la falta personal i anar sumant a poc a poc fins que la distància ja era insalvable.