Eva Hermida acaba cinquena l'estatal a tres bandes que es va celebrar a Gandia

La billarista del Club Billar Manresa Eva Hermida es va classificar en una destacada cinquena posició en el Campionat d'Espanya femení de billar a tres bandes, que ha tingut lloc a Gandia (València). El cinquè lloc és més meritori si es té en compte que Hermida fa tot just un any que practica el billar i aquest era el seu primer campionat a nivell estatal.

La competició no va començar bé per a Eva Hermida doncs perdia la primera partida davant la catalana Yeimi Mancipe per 22 a 10. Aquesta derrota obligava a la jugadora del CB Manresa a guanyar les dues partides següents per classificar-se per als vuitens e final. I ho va aconseguir. Primer va superar a Virgínia Barrachina per 15 a 2 i després a Luisa López per 13 a 3. En les eliminatòries de vuitens de final, Hermida va jugar davant la número dos del rànquing estatal, la balear Ana Juárez. Tot i un bon inici de partida, Eva Hermida va acabar caient per 14 a 9, notant-se la seva inexperiència. En aquest Campionat d'Espanya, notable la classificació de les tres billaristes catalanes. Eva Julià (CB Canet) va ser subcampiona, Yeimi Mancipe (CB Canet) va ser tercera i Eva Hermida (CB Manresa), cinquena.

D'altra banda, el CB Manresa va guanyar el seu partit de la lliga catalana de 4 modalitats, en la qual els manresans són co-líders; a la lliga catalana a tres bandes empats dels equips A i C i triomf del B. Dissabte al matí al local del CB Manresa es farà un curset d'arbitratge per part de la Federació Catalana de billar. El divendres 31 de gener, assemblea de socis.