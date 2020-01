El CN Minorisa no té res a fer a casa d'un CN Rubí B que mana des de l'inici

Ben aviat va quedar clar que puntuar a la piscina vallesana seria molt difícil per al CN Minorisa. Malgrat l'empat a un gol de Lluís Mayol només iniciar-se el partit, el primer quart ja va finalitzar amb 3-1 per als locals. El segon període va ratificar la inèrcia del joc favorable al CN Rubí B, i un nou 3-1(gol manresà de Guillem Lafoz) llastava les possibilitats dels de Dani Calvo. Després del descans va arribar el parcial més igualat (2-2 amb gols de Lluís Mayol i Eloi Masplà que deixaven el marcador en 8 a 4). El darrer quart va ser de nou per als de casa per 3-1, i el golejador dels minoristes va ser Martí Puerta.