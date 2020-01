Nadal debuta amb triomf en un dia plàcid per als favorits

El número 1 de món, el manacorí Rafa Nadal, va tenir un senzill debut a l'Obert d'Austràlia de tennis, en què es va imposar al bolivià Hugo Dellien per un clar 6-2, 6-3 i 6-0. El seu rival en la segona ronda serà de més nivell, l'argentí Federico Delbonis. També va ser un bon dia per al jove malagueny Alejandro Davidovich Fokina, de 20 anys, que va vèncer en cinc sets davant l'eslovac Gombos. En la jornada d'ahir també van vèncer favorits com Dominic Thiem, Marin Cilic, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev i Alexander Zverev. En canvi, va caure derrotat l'únic català en competició, Albert Ramos, davant de l'australià Alex Bolt en cinc mànegues.

En la competició femenina, victòria de Garbiñe Muguruza contra l'estatunidenca Shelby Rogers per 0-6, 6-1 i 6-0 després d'un mal inici de partit. També van guanyar jugadores destacades com Simona Halep, Angelique Kerber, Elena Svitolina, Katarina Pliskova i Madison Keys.