La Marxa del Terme de Sant Fruitós es dedica enguany als camins de ronda

El Grup Excursionista Posa't en Marxa organitza diumenge que ve la que serà 23a edició de la Marxa del Terme de Sant Fruitós, que enguany es dedica als camins de ronda. Aquesta clàssica sortida, que sol tenir una nombrosa participació, obre per a molts caminadors l'any excursionista.

L'organització ofereix l'oportunitat de conèixer l'entorn de Sant Fruitós. Els més assidus a la marxa podran descobrir algun racó nou a prop de Navarcles i els nous caminadors es podran introduir al municipi amb indrets com la passarel·la propera a la font de la Tolega. En aquesta ocasió també es passarà molt a prop de les pintures rupestres recentment descobertes que es podran visitar desviant-se un moment de la ruta establerta. Com en les darreres edicions, hi haurà tres recorreguts, de 27,8 km (marques grogues), 17,5 (marques blaves) o 10,85 km (marques verdes); la novetat és que l'esmorzar serà al mateix indret en els tres casos (es podrà escollir el traçat en aquest punt, a Sant Benet de Bages).

Les inscripcions anticipades (10 euros) es poden fer al Nexe, a l 'àrea de cultura de l'Ajuntament, a Foto Isidre i al Gimnàs V2O i també en línia a Codetickets; els interessats també s'hi podran inscriure el mateix dia al preu de 13 euros. Tots els recorreguts tindran sortida (de les 8 a les 9 del matí) i arribada a la pista del Bosquet de Sant Fruitós. A més a més de la sortida i l'arribada hi haurà controls de parada obligada per timbrar el braçalet i amb el corresponent avituallament per menjar i veure. A la línia d'arribada tothom qui porti el braçalet degudament timbrat se l'obsequiarà amb una samarreta commemorativa de la 213a edició de la Marxa del terme de Sant Fruitós.