Els ceretans Gastó i Raubert han pres part en els Jocs Olímpics de la Joventut arxiu particular

Els ceretans Oriol Gastó i Aleix Raubert, del Cúrling Puigcerdà Pànxing, han format part de la selecció estatal de cúrling, que ha participat en els Jocs Olímpics de la Joventut. Els dos joves han integrat un equip de quatre esportistes amb les noies Carmen Pérez i Ana Vázquez (dels clubs de Jaca i Valladolid, respectivament). En la competició de grups, Espa-nya va quedar cinquena. Pel que fa a la modalitat de dobles mixtos, Oriol Gastó va quedar aparellat amb la canadenca Emily Deschenes, amb la qual van passar la primera ronda i van caure en la segona. Aleix Raubert, per la seva banda, va fer parella amb la italiana Marta Lo; també van superar la primera ronda de la prova però en l'encreuament posterior van cedir per la mínima. Tant Gastó com Raubert han explicat que l'experiència ha estat «enriquidora, positiva i única»