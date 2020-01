L'All Star de Copa Catalunya de Granollers tindrà bagencs i anoiencs

L'All Star de Copa Catalunya es farà a Granollers. Clubs del Bages i l'Anoia hi aporten participants.

Avui és el torn de la competició masculina, que començarà a les 18 hores. Jordi Estany, tècnic del CB Artés, dirigirà la selecció del grup 2 en la qual hi ha David Yuste, del NavàsViscola. En el concurs de les esmaixades hi ha Serigne Fallou, del Navàs. Demà hi haurà dues jugadores de l'Igualada (Carlota Carrera i Judit Lamolla) i una de la Joviat, Queralt Ribera, que a més serà al concurs de triples.