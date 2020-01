El Cadí queda a un pas de remuntar un pèssim duel a la Seu amb el Gernika

El Cadí continua encadenant derrotes a la Lliga Femenina Endesa. La quarta en els quatre dar-rers partits. Cert que ha tingut rivals durs, cert. Però almenys tres d'ells són de la seva teòrica mateixa lliga i, a més, els dos darrers enfrontaments jugats a la Seu s'ha mostrat un nivell d'intensitat més aviat baix.

I encara bo que ahir les urgellenques van estar a punt de remuntar un pèssim partit davant del Gernika Bizkaia. Es van arribar a situar a només tres punts (67-70) a menys d'un minut del final quan havia arribat a estar 21 a sota (37-58 min 30). La clau de volta va ser el tercer quart. Després del descans, les biscaïnes van tornar disposades a imposar el domini que ja havien mostrat al primer temps. Poc clarividents, sense massa encert en atac però sobretot toves en defensa, les urgellenques, que van deixar escapar força rebots i van cometre molts errors no forçats, sempre havien anat al darrere. Però un parcial de 3-15 només tornar del vestidor, amb Dietrick, Milic o Arrojo com a estilets, va ser demolidor. Només tibant de cor i agafant-se a l'encert de Jovana Nogic en la recta final del matx, el Cadí va salvar la imatge. I va arribar a posar la por al cos al Gernika Bizkaia, però no hi va haver prou temps per culminar la remuntada. Quan Georgina Bahí va anotar el triple que posava el 67-70 al marcador, a les basques no els va tremolar el pols.

En la propera jornada el Cadí la Seu visitarà la pista del Al-Qázeres Extremadura.