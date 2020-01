Meritori triomf al darrer alè del Manresa FS a la difícil pista del FS Pallejà

Empat a dos després de 38 minuts d'un partit intens però caracteritzat per l'equilibri. Diego Blanco, l'entrenador del FS Pallejà, demana temps mort quan falten 1 minut i 25 segons pel final i opta per jugar amb porter jugador. Sito Rivera, tècnic del Manresa FS, ho contraresta amb els seus millors especialistes en defensa i els del Baix Llobregat no creen cap ocasió de gol. Quan faltaven set segons, el porter Adil bloca sense dificultats una rematada. Tot seguit, veu com Nil Roijals esprinta i li serveix una passada que el jove remata de cap a gol, d'esquena a porteria. Triomf blanc-i-vermell!

L'astúcia ofensiva d'Adil i Nil Roijals va permetre al Manresa FS sumar un meritori triomf a la difícil pista d'un cohesionat Pallejà que es va refer del gol encaixat abans del primer minut i que va saber mantenir l'equilibri en el joc durant tot el partit, gràcies a l'experiència dels seus jugadors.

Durant una primera part trepidant, els locals van saber sortir de la pressió defensiva dels blanc-i-vermells i Ponche va reequilibrar el marcador. A la represa, Aaron va culminar un contracop amb l'1 a 2, però Wesley va igualar tot seguit i va propiciar un final incert.