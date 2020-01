Federer i Djokovic ja són als quarts de final de l'Open d'Austràlia

De moment no està sent l'Open d'Austràlia ideal per a Roger Federer, però de mica en mica recupera sensacions. Ahir va estar millor en l'enfrontament de vuitens de final contra Marton Fucsovics, tot i que va començar cedint el primer set (4-6, 6-1, 6-2 i 6-2). No obstant això, la remuntada va ser contundent i després del segon set el suís no va donar ni una sola opció al seu rival. D'altra banda, Novak Djokovic també va passar a quarts de final amb més facilitat que el suís en vèncer l'argentí Diego Schwartzman (6-3, 6-4 i 6-4)