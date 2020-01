El Gironella es fa fort a casa i passa per damunt d'un inofensiu Sabadell B

El Gironella va aconseguir un sòlid triomf en la divuitena jornada de competició, en la qual es va enforntar al Sabdell B, un conjunt que està lluitant per sortir de les posicions de descens. L'equip del Berguedà va sortir un pèl endormiscat al terreny de joc i sense gaire fluidesa. Els sabadellencs, ben posicionats damunt del camp, esperaven la seva oportunitat al contraatac o mitjançant pilotes llargues cap als seus davanters. Després de 20 de partit i sense haver creat cap ocasió clara gol, els locals van aconseguir desfer l'empat inicial gràcies a Bertolio, que va rematar de cap una precisa centrada de Checa al pal esquer-re d'un porter visitant que no va poder poder evitar el gol. Aquesta diana va enfonsar el Sabadell B i va engrandir el Gironella, que va començar a gaudir de clares ocasions de gol per augmentar l'avantatge. Les parades del porter visitant i els pals mantenien la mínima diferència al marcador, fins que, arribats al fil del descans, una gran jugada combinada dels berguedans va acabar amb Santmartí enfonsant la pilota dins de la xarxa visitant. Amb aquest gol va concloure un primer temps en què el Gironella havia anat de menys a més. L'enfrontament, però, no estava sentenciat.

L'inici del segon temps va ser una continuació de com havien acabat els locals els primers 45 minuts. Dominadors de la pilota i encadenant accions de perill, cada cop es trobaven més a prop d'una tercera diana que sentenciaria definitivament el partit. D'altra banda, el filial del Sabadell es mostrava inofensiu i sense opcions per culpa del bon sistema defensiu local i aguantava el 2-0 gràcies a les bones intervencions del seu porter. A falta de poc més de 10 minuts per al final va arribar la sentència, a través de Checa, que amb un xut creuat va superar el porter i va col·locar el 3-0, amb el qual va concloure el duel. Amb aquest triomf, el Gironella es col·loca en una còmoda vuitena plaça i amb l'objectiu de seguir escalant posicions.