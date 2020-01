L'Estudiantes reneix amb el nou entrenador

El Movistar Estudiantes va aconseguir ahir una valuosa victòria, en l'estrena, ja es veurà si interina o no, de Javier Zamora com a entrenador en el lloc del destituït Aleksandar Dzikic. L'Unicaja va pagar cares les desconnexions i va tornar a caure contra els madrilenys, com ja havia fet a la primera volta. La seva pitjor cara va arribar a la primera part i van anar al descans amb un dèficit de 21 punts. Els andalusos van reaccionar fins al 60-55, però un parcial de 12-0, amb Avramovic i Arteaga com a estilets, va eixamplar la diferència en el tram final.