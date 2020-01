El Madrid aprofita el sotrac del Barça per ser el nou líder

El Reial Madrid es jugava a Valladolid ser líder aprofitant la relliscada del Barça, dissabte a València. Els madridistes en tenien prou amb l'empat, però, encara que per la mínima, van guanyar. Zidane va sorprendre al donar des cans a un dels seus homes més en forma, Valverde. En el seu lloc va jugar al jove Rodrygo; tampoc Marcelo va tenir cabuda a l'onze inicial, substituït per Mendy.

En els primer minuts, el Reial Madrid va tenir sota control el Valladolid. Al minut 12 de partit es va donar una acció polèmica. El col·legiat, a instàncies del VAR, va anular un gol de Casemiro per un mil·limètric fora de joc, després de rematar amb el cap, al segon pal, un servei de falta. Al minut 16, Courtois va tenir una bona ma per evitar un gol olímpic. El joc era molt imprecís i malgrat un lleuger domini, l'equip blanc no era capaç de fer mal al davant, El Valladolid per la seva part es va anar espavilant i va deixar anar alguns avisos, com un centre-xut que de nou Courtois va evitar que fos gol.

Quan es portaven quatre gols de la represa, Rodrygo va posar a prova Masip, que va aturar el xut ras i dur del joves brasiler. El Madrid va sortir ofensiu i amb més velocitat. Ramos va rematar de cap però un defensor va desviar a córner (min 53). Al minut 58, Benzema va desaprofitar una altra clara ocasió doncs no va orientar bé el xut i aquest va sortir molt fluix, a les mans de Masip.

Insistia el Madrid i al minut 78 va arribar el premi en forma de gol de Nacho, de cap, a una centrada de Toni Kroos. Quedaven deu minuts i el Valladolid va reaccionar. Mendy va evitar l'empat creuant-se dins de l'àrea i evitant que Guardiola es quedés sol davant Courtois. Al minut 87 va ser anul·lat un gol de Sergi Guardiola per fora de joc. Fins al final, el Madrid va treballant de valent per conservar el triomf que li donava el lideratge.