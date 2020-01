El Nàstic juvenil venç a domicili amb la Fundació Grama i obre més forat

El Gimnàstic de Manresa va obtenir una nova victòria al camp de la Fundació Grama i obre un forat de quatre punts d'avantatge en les posicions d'ascens a la màxima categoria, la Divisió d'Honor.

El conjunt entrenat per Adrià Talavera tan sols a conegut la der-rota en un partit dels últims onze disputats. Aquest balanç fa que l'equip manresà es trobi en un gran estat de forma, i ahir ho va corroborar amb un nou triomf a domicili, al camp del cuer. Els bagencs es van avançar amb un gol matiner de Gómez. A la represa, l'equip de casa va pressionar i va aconseguir empatar el partit amb un gran gol de Montalbán. Els visitants no van abaixar els braços i Hamza, autor de sis gols a la lliga, va ser capaç de tornar a posar per davant als escapolats. En el tram final, el conjunt local, necessitat de punts, va avançar línies i va sortir a la desesperada per intentar puntuar. Els jugadors bagencs van saber aguantar les envestides per tornar a sumar els tres punts i començar a somiar amb l'ascens. Ja començada la segona volta, el Nàstic obre un forat de quatre punts respecte al seu perseguidor, el Cerdanyola.

En la propera jornada, el conjunt manresà rebrà la complicada visita del Girona, el tercer classificat a la lliga.