L'Alètic Esportiu Sallent presenta les seves credencials amb 250 esportistes i 30 tècnics en la desfilada dels equips

El pavelló Agustín Rueda va acollir l'acte de presentació dels equips de l'Atlètic Esportiu Sallent (8 formacions de bàsquet, 8 de futbol sala, 1 de cros i 1 de patinatge artístic). Un total de 250 esportistes i 30 tècnics van ser presentats al nombrós públic assistent que va omplir les grades de la instal·lació esportiva. Abans de començar la presentació, la secció de patinatge artístic va fer una breu exhibició molt aplaudida pel públic. La pista del pavelló va quedar plena d'esportistes de totes les edats (des de 4 anys) i equipats amb els colors taronja i groc de l'entitat. L'acte va ser presentat per Cristina Fàbregas, presidenta de la Penya Barcelonista, l'entitat col·laboradora de l'AE Sallent. També hi van ser present l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta; el regidor d'Esports, Diego Miranda; el president de l'AE Sallent, Marc Bransuela, i el membre de la junta directiva Pedro Cano. L'acte va acabar amb els parlaments de Marc Bransuela i de l'alcalde Oriol Ribalta, els quals que van felicitar els esportistes, entrenadors i familiars per fer gran l'entitat que formen, i van encoratjar-los per seguir treballant pel seu futur. Per acabar l'acte es va fer la foto de grup, amb el present i el futur esportiu sallentí.