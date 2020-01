Ander Mirambell competeix aquest matí a Saint-Moritz

A partir de dos quarts de deu, Ander Mirambell competirà en la segona prova de la Copa del Món de skeleton que tindrà lloc en una mítica pista de gel natural com és la suïssa de Saint-Moritz. La prova es podrà veure en directe pel canal Teledeporte i Youtube IBSF.

Mirambell buscarà sumar avui el màxim de punts possibles en una cita que és determinant per al conjunt de la classificació a la Copa del Món. Ell ha explicat que «fins ara la meteorologia és variable, i això ens complica la preparació perquè no ens ajuda a tenir preparat el trineu. En tot cas, el meu objectiu és tornar a lluitar per ser entre els 20 primers».