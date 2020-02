La jove tennista andorrana de 14 anys Jiménez-Kasintseva es classifica per a la final júnior

Una de les sorpreses de l'Obert d'Austràlia ha arribat en el torneig júnior femení. La tennista més jove del quadre, l'andorrana Victòria Jiménez-Kasintseva, cap de sèrie número 9, es va classificar ahir per a la final en derrotar la xinesa Zhouxuan Bai per un clar 6-3 i 6-2. Venia de derrotar la segona cap de sèrie, la nord-americana Robin Montgomery, en els quarts de final, i ara es veurà les cares en el partit pel títol amb una jugadora que no és entre les favorites, la polonesaWeronika Baszak, que ahir va vèncer l'alemanya Alexandra Vecic en l'altra semifinal. El partit es disputarà avui al voltant de les cinc de la matinada.

De pares de nacionalitat espa-nyola, però amb la mare d'ascendència russa, Victòria Jiménez s'entrena a Barcelona amb Jordi Arrese. És filla d'un exjugador professional, Joan Jiménez, i va viure de petita a Kentucky, als Estats Units. És un talent precoç amb un brillant futur.