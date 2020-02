San Mamés es posa en el camí del Barça cap a semifinals

El Barça ho tindrà complicat per accedir a les semifinals de la Copa del Rei. Els blaugrana, que han disputat les últimes sis finals d'aquesta competició, amb quatre victòries, hauran de vèncer a San Mamés davant del segon equip amb més títols en aquesta competició, un Athletic de Bilbao que ha necessitat dues tandes de penals seguides per fer fora del torneig dos conjunts de Segona Divisió, l'Elx i el Tenerife. Davant dels il·licitans va haver de remuntar dos penals a la tanda, i contra els illencs, va jugar des del minut 2 amb deu homes.

Aquesta serà l'última eliminatòria a partit únic, ja que la següent ja serà a doble partit. El fet que es jugui a Bilbao és un avantatge per a un Athletic que ja va guanyar en el duel de la lliga per 1-0, amb una anotació d'Aduriz en l'últim minut.

L'entrenador barcelonista, Quique Setién, va preveure una eliminatòria «molt igualada. Serà molt disputada. L'Athletic ens voldrà complicar la vida, però tenim capacitat suficient per tenir moltes possibilitats i passar l'eliminatòria endavant. Segur que no serà fàcil, ni per a ells, ni per a nosaltres». Va aventurar que «potser podrem tenir la iniciativa, però això no és indicatiu que en puguis treure rendiment, ja que es defensen bé. No són de fer gaires gols, però tampoc no els n'hi marquen».

En la resta d'eliminatòries, menció especial per al Reial Madrid-Reial Societat. Els bascos ja van fer un bon partit al Bernabéu en la lliga, però hi van caure per 3-1, víctima de les seves errades. Enguany, però, s'estan mostrant com un conjunt molt dur i caldrà veure com afronten el duel abans del derbi basc contra l'Athletic.

Pel que fa a les altres dues eliminatòries, el Granada rebrà l'actual campió, el València, en un altre duel entre equips de Primera, i la gran sensació de la competició, el Mirandés, intentarà fer valer el factor Anduva, el seu estadi, per evitar que el Vila-real accedeixi a semifinals.