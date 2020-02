Thiem serà l'encarregat de discutir el tron a Djokovic

El botxí de Rafa Nadal a Melbourne, l'austríac Dominic Thiem, número 5 del món, va der-rotar ahir l'alemany Alexander Zverev en quatre sets (3-6, 6-4, 7-6 i 7-6) i jugarà demà al matí la final de l'Obert d'Austràlia contra Novak Djokovic, que intentarà guanyar el seu vuitè títol en el primer Gran Eslam de la temporada. Thiem, tal com va passar contra Rafa Nadal, va fer valer la seva solidesa en els desempats. Si contra el manacorí va guanyar-ne tres, davant del tennista d'Hamburg es va endur les dues últimes mànigues en aquest joc decisiu i li va servir per disputar la tercera final d'un dels tornejos grans per tercera vegada en la seva carrera. Abans, va perdre dues finals de Roland Garros contra Nadal.

El duel va tenir poc ritme i Zverev va aprofitar les errades del seu rival per endur-se el primer set. Però a igualtat de condicions els cops de Thiem eren superiors, en un partit marcat pels continuats trencaments de servei. L'austríac va guanyar el segon parcial i va ser superior en els desempats dels dos posteriors. En la final, sortirà com a clara víctima, però contra Djokovic només perd per 4-7 en enfrontaments personals i ha guanyat els dos últims.

Avui, a les 9.30 hores, final femenina entre Garbiñe Muguruza i la nord-americana Sofia Kenin.