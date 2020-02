La connexió Ansu-Messi castiga al Llevant (2-1)

El Barcelona va tenir suficient amb dos punts d'Ansu Fati en el primer temps, tots dos assistits per l'argentí Lionel Messi, per a sumar els tres punts davant el Llevant (2-1), que en el segon temps no va saber rematar les moltes arribades que va generar.

Els locals, segons classificats a tres punts del Reial Madrid, líder de LaLiga Santander, van dominar amb la pilota en els primers 45 minuts i van trigar mitja hora a obrir la llauna, quan el jove del filial va rematar una assistència.

Un minut després va arribar el segon tant blaugrana amb els mateixos jugadors com a protagonistes. Messi va habilitar al de Guinea Bissau que, des de la banda esquerra, va creuar la pilota per sota de les cames d'Aitor Fernández.

En el segon temps, el partit es va trencar i el Llevant va gaudir de les ocasions més clares. Rochina, amb un tret llunyà, va reduir distàncies en el minut 92, però el Barcelona no va deixar escapar els tres punts.