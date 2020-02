El Futsal Vicentí paga car un mal primer temps i és superat pel líder

El Futsal Vicentí va rebre la visita del líder, el Palma Futsal. Els vicentins es van veure superats en tots els aspectes del joc i van certificar una derrota justa. Tot i així, els locals no van abaixar els braços i van competir fins al final per reduir la diferència en l'electrònic, anant de menys a més i acabant el partit amb sensacions esperançadores. Els locals van estar errats durant el primer temps davant d'uns locals que es mostraven efectius i es van retirar al descans amb el duel encarrilat, 0-3. A la represa, el Vicentí va millorar la imatge i va anotar dues dianes que van ser, però, insuficients per superar un sòlid Palma Futsal.