Dembélé torna a trencar-se el bíceps femoral i diu adeu a la temporada

Des de llavors no ha tornat a jugar, però els darrers dies ja havia tornat als entrenaments i el nou tècnic blaugrana, Quique Setién, el lloava constantment, reflectint la seva il·lusió per tenir-lo disponible. Però la realitat torna a ser crua amb Dembélé i haurà d'estar-se en període de recuperació fins a final de temporada. El jugador ja s'ha perdut 63 partits oficials des de la seva arribada al club blaugrana a l'agost del 2017 i sempre ha estat intermitent. Cap de les tres temporades en què ha estat al club ha tingut una mínima continuïtat. Però aquest any directament no hi ha estat. Només ha jugat 9 partits i en total no arriba als 500 minuts disputats.

Els números tampoc ajuden Dembélé amb només un gol, tot i que és normal amb la poca quantitat de partits que ha jugat. Ara, el Barça podria fitxar algun davanter més, ja que ha de passar la temporada únicament amb Messi i Griezmann amb fitxa del primer equip. Ansu Fati i Collado semblen fixos ara mateix per a Setién a les convocatòries, però tot i així segueix sent insuficient.



Només poden fitxar a Espanya

El Barça podrà incorporar un nou davanter al club procedent d'un altre club. Amb el mercat d'hivern tancat, només pot venir un jugador de la lliga espanyola. El conjunt blaugrana té uns quants noms sobre la taula, però cal que el club de procedència accepti deixar marxar un jugador ara.