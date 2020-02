Segueix el somni del Mirandés, que fa fora el Vila-real

? El Mirandés va classificar-se per segon cop en la seva història per a les semifinals de la Copa del Rei en derrotar ahir el Vila-real per 4-2. És el tercer equip de la màxima categoria que cau eliminat a l'estadi d'Anduva, després del Celta i del Sevilla. Ahir, Matheus va avançar els locals i Ontiveros va empatar a la mitja hora. Un penal concedit pel VAR va permetre a Merquelanz anotar el 2-1. Un altre penal va provocar el 2-2 de Cazorla, però Onaindia va marcar en el minut 58 i, ja en el descompte, Antonio Sánchez va reblar el marcador final.