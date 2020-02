La Basella Race té gairebé mil participants inscrits per a dos dies de competicions

Un total de 992 pilots assistiran aquest cap de setmana a l'onzena edició de Bassella Race 1, una de las proves més populars del panorama estatal i internacional d'enduro. Avui dissabte s'han programat curses per a tots els gustos, començant amb els kids, que, en aquesta edició, en tenir més participants, tindrà dues mànegues diferenciades. Com a novetat, destaca la categoria minikids, seguint la iniciativa del Club Sip Sport per promocionar la iniciació dels més petits a l'especialitat d'enduro, que faran una exhibició amb motos 50 cc.

No faltaran tampoc les curses específiques clàssic race i maxitrail race, que, si ja destacaven per la particularitat de les seves motos, aquest any tindran un al·licient més amb la participació de Gerard Farrés (clàssic) i Ivan Cervantes, que ho farà en totes dues (clàssic i maxitrail).

Però si es parla de pur espectacle, hem de destacar la xtreme race, on els pilots especialistes com Taddy Blazusiak (KTM), Josep Garcia (KTM), Alfredo Gómez (Huqsvarna), Jonny Walker (KTM) i Jaume Betriu (KTM) ho donaran tot a la zona del bosc i dels obstacles artificials.