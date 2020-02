Els cadets no resisteixen davant el Mataró

El Catalana Occident no va aconseguir el triomf en la visita del Mataró al Vell Congost i va patir la segona derrota d'entre els cinc partits jugats en la segona fase de la temporada.

A l'inici, el Catalana Occident va començar tou i amb dubtes, i va rebre un parcial de 2-10. Tanmateix, el rival no era superior en el joc, però aconseguia treure profit del tir llirue (10/10), i així va anotar la meitat dels punts del primer període. Els manresans, conscients que no podien seguir cometen tantes faltes, van corregir-ho i amb tres triples ràpids van ajustar el marcador a 18-20.

Els cadets manresans encararien millor el segon període. El joc coral apareixia i l'equip feia gala del contraatac per capgirar el marcador. En aquest moment, hi va haver el primer avantatge en el marcador dels locals (30-26), gràcies a un parcial de 12-2. Tanmateix, dos triples –un als últims segons del quart– van tornar l'avantatge al Mataró.

Ja després del descans, els dos interiors de l'equip –el tercer era un infantil a causa de les lesions de l'equip– estaven carregats amb tres faltes i el Mataró tenia la oportunitat d'aprofitar-se'n. Així, els visitants se'n van anar novament de 12. El Catalana Occident, sense la possibilitat de donar entrada a nous jugadors, va patir una davallada física que els condemnaria a la derrota. El Mataró, amb un punt més d'intensitat, no necessitava més que les jugades individuals per sobrepassar un Catalana Occident sense forces. Els bagencs van acabar patint la derrota, just abans de rebre el Joventut, primer, i el Barça, després, en un moment en què l'equip troba a faltar fins a quatre jugadors: Aguera, Bragado, Saló i Camprubí, que estarà dos mesos de baixa. Així, els fitxatges de dos jugadors del cadet B i d'un de l'infantil no van acabar d'ajudar l'equip a competir.