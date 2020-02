L'entrenador de les basques demana reflexió a la RFEF

? L'entrenador de la Reial Societat, Gonzalo Arconada, va demanar al final del partit una reflexió a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) sobre si «vol això per fomentar el futbol femení», en referència a la golejada del Barça a l'Helmántico. Per a Arconada, cal que pensin si és positiu «que cada cop hi hagi més jugadores estrangeres i que les nacionals estiguin a la banqueta». Segons ell, en aquesta competició «l'única opció era que guanyés el Barça».

L'entrenador, però, també va admetre que el seu equip «no ha estat a l'alçada. Hem arribat molt justes al partit, les forces no ens han arribat», en referència a la semifinal d'entre setmana contra el Llevant guanyada per 1-0. L'entrenador blaugrana, Lluís Cortès, va recordar que les jugadores «es volien treure l'espina de no haver guanyat res l'any passat».