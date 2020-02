El Barça allarga la baixa de Dembélé a mig any per fitxar

El FC Barcelona va informar ahir que el seu davanter Ousmane Dembélé s'estarà sis mesos de baixa per recuperar-se de l'operació que li van fer ahir a Finlàndia. Segons la nota que va emetre el club, Dembélé va ser intervingut de la «ruptura del tendó proximal del bíceps femoral de la cuixa dreta i el seu temps aproximat de baixa és de sis mesos». Amb aquesta previsió, el club blaugrana podria anar a fitxar un davanter, que, segons Televisió Espanyola, serà el brasiler de la Reial Societat Willian José.

Així, segons l'ens públic espa-nyol, els dos clubs haurien arribat a un principi d'acord pel traspàs del jugador, de 28 anys, que finalitza contracte amb els bascos el 2024. Tant el club blaugrana com el donostiarra van desmentir ahir que s'hagi arribat a cap acord, i menys aquesta setmana, en què la Reial Societat afronta l'anada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Mirandés.

Willian José ja va ser objectiu del Barça en el mercat d'hivern passat, en què també hi va haver un càsting per buscar golejador per substituir Suárez. Segons algunes fons, l'oferta blaugrana va ser de 23 milions d'euros i la Reial la va desestimar. El brasiler semblava que acabaria al Tottenham per una oferta més suculenta, però al final els anglesos se'n van desdir i es va quedar a la Reial.



La baixa s'ha d'admetre

El fet que el Barça anunciés ahir que la baixa de Dembélé és per sis mesos no és una veritat absoluta. L'ha de ratificar la Comissió Mèdica de LaLliga, en què hi ha el doctor Jordi Ardèvol, vinculat al club, que no podrà votar en aquesta decisió. Segons va declarar ahir, el Barça «haurà de fer una bona feina d'informació de la lesió perquè ens arribi a la Comissió i poguem emetre un dictamen just. Ens ho han de posar factible perquè diguem que sí».

Les normes diuen que una lesió de llarga durada es considera de cinc mesos o més. En d'altres lesions musculars que ha tingut el francès, fins i tot quan va ser operat el 2017, el seu període de baixa no va excedir mai dels tres mesos i mig, un termini que no permetria al Barça contractar ningú més i acabar de temporada amb la minvada plantilla actual, tenint en compte les lesions de Dembélé i Suárez i la venda de Carles Pérez a la Roma. L'equip només té tres davanters segurs, Messi, Griezmann i el juvenil Ansu Fati.