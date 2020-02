«Han fet gairebé trenta faltes i han vist una targeta menys»

Com era d'esperar, a causa de les seves tenses relacions des de fa temps, Quique Setién i José Bordalás, els dos entrenadors, no es van saludar ni a l'inici ni al final del partit. Això sí, hi va haver encàrrecs del tècnic cantàbric sobre la manera de jugar del seu rival o, millor dit, sobre la permissivitat arbitral. Setién va recordar que «han comès 29 faltes [de fet, van ser trenta] i nosaltres marxem amb una targeta groga més». Va valorar que «la segona part ha estat més complicada perquè ens ha pressionat. Hem estat a darrere per sortir amb claredat i, quan ho hem fet, han interromput en la progressió amb faltes, i això ens ha complicat la vida. No han estat faltes dures, però sí reiterades, i és el que he comentat al quart àrbitre».

Setién, això sí, va admetre que hi havia hagut nerviosisme a les graderies en el tram final. «És normal que la gent es posi nerviosa quan veus dificultats per sortir amb claredat. Jo també me n'hi poso. Però és la nostra senya d'identitat. Tractem de controlar el joc des de darrere. El risc és alt, però el benefici també ho és».



Reforç necessari

Setién també es va referir al reforç que busca l'equip, tot i que no va dir si seria Ángel. Preguntat sobre el número 9 del Getafe, que ahir li va fer un gol, va tirar pilotes fora en dir que «entre ell, Mata i Molina van anotar 35 gols la temporada passada. Tots tres tenen molt nivell». Va afegir que «seria de molt ajut que vingués un jugador. Ho ha manifestat el club i jo també. A veure si ens deixen». La solució se sabrà demà.



La justícia de Bordalás

Per la seva banda, l'entrenador del Getafe va elogiar el partit dels seus homes i va dir que «el futbol no ha estat just» amb el seu equip. Segons el seu punt de vista, «el desplegament i la valentia del meu equip ha estat brutal. Ens ha faltat la qualitat que el Barça i els grans tenen».

El tècnic alacantí va resumir la victòria blaugrana en «vuit minuts d'inspiració» de Messi a la primera part. «És una pena no haver aconseguit un bon resultat perquè l'equip ho ha intentat. Ells han jugat els últims minuts amb ganes d'acabar el partit, ho hem comprovat perquè perdien temps en totes les accions». També Bordalás va criticar l'arbitratge per «les faltes indicades a última hora».

Al seu torn, el lateral Junior, que ara sembla que tindrà minuts per la lesió muscular a un abductor de Jordi Alba, es va mostrar content «pel rendiment que he donat i per la passada de gol». També es va mostrar comprensiu amb els xiulets, ja que «potser hem arriscat massa en aquell moment del partit», amb un resultat curt.