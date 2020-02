L'Espanyol viatja a Sevilla sense Raúl de Tomás, amb molèsties en un adductor

L'Espanyol visitarà aquest migdia (12 h) el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se davant d'un Sevilla que necessita guanyar per empatar a la tercera posició amb el Getafe. D'altra banda, l'equip català ha de tornar a sumar per sortir de la cua de la classificació i eixugar l'avantatge de 3 punts amb la salvació, després de la victòria del Mallorca davant l'Alabès (1-0).

L'equip perico va viatjar amb la baixa del seu referent en atac, el golejador Raúl de Tomás. Abelardo ja va avisar en roda de premsa que el conjunt blanc-i-blau necessitarà més gols que els del Raúl de Tomás per salvar-se. El davanter centre de l'Espanyol va notar unes molèsties a l'adductor dret en l'entrenament previ a l'enfrontament i no va entrar a la convocatòria en el partit davant l'equip andalús. Aquesta serà la gran sorpresa d'una llista on tampoc no hi seran David López ni Oier, també amb molèsties, ni Dídac Vilà, que està sancionat. En contrapartida, entren a la convocatòria Facundo Ferreyra i Ander Iturraspe.

El tècnic de l'Espanyol, Abelardo, assumeix que la clau del partit ha de ser «igualar en intensitat el Sevilla». Reconeix que els jugadors andalusos són «un equip molt vertical i amb un centre del camp molt dinàmic. Són jugadors d'una qualitat espectacular. Ens posaran un ritme de partit molt alt. Crec que estem preparats per aguantar-lo i que hem de defensar molt bé perquè no ens generin avantatges ofensius. Però també hem de preocupar-nos d'atacar l'àrea rival».

L'entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, va declarar a la prèvia que l'Espanyol «ha crescut en confiança però que no ens pot desviar l'atenció el rival, sinó que hem d'estar centrats a realitzar allò que ens ha fet reconeixibles»