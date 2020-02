Un Berga desconnectat en el tram final del partit acaba empatant amb el Sant Julià

El Berga va deixar de sumar dos punts vitals en la seva lluita contra el descens en un partit molt disputat contra un rival directe, el Sant Julià de Vilatorta. Els berguedans van començar el duel dominant al seu rival, aglutinant la possessió de la pilota i sent els protagonistes de les ocasions de gol més perilloses. Al minut 17 es va trencar l'empat inicial quan Noguera va transformar una pena màxima després que la defensa local envestís dins l'àrea al davanter blanc i vermell. Tot i que el gol dotava de certa tranquil·litat als visitants, la primera meitat conclouria sense gaire més a destacar.

A la represa el Berga va donar continuïtat als millors moments que havien viscut al primer temps, i ràpidament van fer el 0 a 2 després d'una bona combinació col·lectiva que va culminar Canals. En aquest moment el Sant Julià de Vilatorta va despertar. Els locals van avançar les seves línies de pressió i es van llançar a l'atac. Però no va ser fins al tram final del partit que els osonencs es van apropar perillosament a la porteria defensada per Peralta. Al 81 el Sant Julià va reduir les distàncies després de rematar una bona centrada lateral que va colpejar al pal abans d'entrar, i minuts després farien el mateix en una jugada similar per posar l'empat a dos.