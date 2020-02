La Cursa dels Llebrers supera les previsions amb 200 participants

Per setè any consecutiu es va fer la Cursa dels Llebrers, organitzada per Galgos112. Enguany va reunir més de dues-centes persones al Bosquet de Sant Fruitós de Bages per participar en el canicròs i la caminada, una xifra que va superar la previsió inicial, unes 150 places. La recaptació va destinada íntegrament a Galgos112 perquè pugui continuar fent la tasca de rescatar llebrers i podencs. També es van recollir més de 150 quilos de pinso per a Seproan Sallent i Niu de Petjades, i també es va fer un sorteig de productes d'empreses col·laboradores.

El recorregut circular de 7,7 km es va iniciar i acabar a la zona del Bosquet. Al canicròs hi van prendre part 49 corredors i la caminada va reunir 150 participants , la majoria amb gos. Un cop al Bosquet van recuperar forces amb un esmorzar vegà o amb botifarra. Tots els participants van rebre una bossa de corredor amb diferents obsequis. Tot seguit es va procedir a l'entrega de premis als guanyadors del canicròs amb la regidora d'àrea d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Carme Cruz.

Albert Camps (Medina Club Triatló) va quedar primer del canicròs amb un temps de 29' 24'', seguit de Lluís Gandia (La Sansi) amb 32' 37'' i de David Leo Heredia (Mollet) amb 32' 38'' . En categoria femenina, Nausica Cornadó (Barberà) va ser la vencedora amb 34' 07'', i quarta en la general; la van seguir Mireia Gràcia (Navarcles) amb 35'43'' i Alícia Fernández (Barcelona) amb 35'57''.