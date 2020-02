L'Atlètic resisteix el setge del campió i viatjarà amb avantatge a Anfield

L'espectacular feina defensiva de l'Atlètic de Madrid va valer a l'equip de Diego Simeone la possibilitat de viatjar amb avantatge a la tornada dels vuitens de final de la Champions. Els matalassers van cuidar com si fos or el gol de Saúl al minut 3 i van evitar que l'actual campió continental, i segurament l'equip més fort del torneig, fes valer un domini territorial que no va saber traduir en gol ni gairebé en ocasions.

Tot es va posar de cara als blanc-i-vermells a la sortida del primer córner de la nit, llançat per Koke, quan la pilota va rebotar al peu d'un poc atent Fabinho i va quedar morta perquè Saúl afusellés Alisson.

A partir d'aquest moment, partit al més pur estil Simeone, amb la totalitat dels locals darrere de la pilota buscant contraatacs. A dar-rere, tot i que el Liverpool tancava el seu rival de l'àrea, no trobava espais i els tres atacants es perdien en batalles inútils. En una d'aquestes, Mané va veure una targeta groga i el seu tècnic, Jürgen Klopp, va decidir no arriscar-lo per a la segona part.

En aquesta, el domini va ser anglès, però tan sols hi va haver una ocasió, de Henderson, en una rematada a fora. Klopp també va retirar Salah, els atacs visitants eren cada cop menys perillosos i fins i tot l'Atlètic hauria pogut marcar en dues contres, però primer Morata va relliscar al punt de penal i, després, Diego Costa, que reapareixia després de tres mesos, va tenir una actitud egoista i va xutar quan el millor hauria estat assistir Llorente.