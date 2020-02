El Leganés remet a la clàusula de 18 milions perquè el Barça contracti Braithwaite

El representant del davanter danès Martin Braithwaite, Ali Dursun, que també ho és de Frenkie de Jong, era ahir a la Ciutat Esportiva del Barça per intentar tancar la contractació de l'atacant pel conjunt blaugrana. Braithwaite és el màxim candidat a substituir Ousmane Dembélé per voluntat del tècnic, Quique Setién, que el prefereix a Ángel, l'ariet del Getafe, malgrat que aquest costaria força menys diners, 6 milions, pels 18 del nòrdic. La diferència d'edat, 28 anys contra 32, i també la més gran mobilitat de Braithwaite el farien favorit per a l'entrenador cantàbric.

El Barça desitja negociar amb el Leganés el preu de la clàusula però els madrilenys no ho volen. La raó és que ja van perdre el seu altre davanter, En-Nesyri, al mercat d'hivern, quan va ser contractat pel Sevilla. Si perden Braithwaite, les seves possibilitats de salvació quedaran molt limitades.

Així ho va expressar el propietari del Leganés, Felipe Moreno, que va declarar que «puc admetre que el Barça faci això si ho recull la llei, però em pensava que no podien fitxar un jugador en actiu, sinó algun que estigués a l'atur. Ahir a la tarda van trucar i preveien aquesta situació igual que d'altres, va ser una primera presa de contacte. Entenc que vagi al Barça, jo també ho faria, però si no paguen la clàusula, d'aquí no marxarà ningú».



Després d'una cessió

Braithwaite va arribar al Leganés el gener del 2019 cedit pel Middlesbrough. Precisament, el seu primer gol a Primera el va anotar al Camp Nou, contra el Barça. El seu bon rendiment va ajudar a fer que l'equip pogués salvar la categoria la temporada passada. Enguany ha anotat sis gols a la lliga i dos més a la Copa del Rei. No és un ariet pur, sinó un jugador al qual agrada anar a l'espai i fer valer la velocitat, el seu millor recurs. Per tant, podria patir en espais tancats al Barça.