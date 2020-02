El Cúrling Puigcerdà Pànxing dona el testimoni als júniors de cara a l'estatal

El Cúrling Puigcerdà Pànxing aposta per la nova fornada de jugadors formats per l'entitat per afrontar el repte de guanyar el Campionat d'Espanya masculí de Primera Divisió que es disputa aquest cap de setmana a Jaca. «Estem convençuts que ho poden fer molt bé. Els jugadors tenen experiència, tot i la seva joventut. Estan molt preparats i no desentonaran gens a la competició, tot i que sabem de la qualitat dels equips participants», ha explicat Carles de Moxó, president de l'entitat. Tot i això, Moxó ha volgut treure pressió als esportistes júniors de l'entitat recordant que l'objectiu del Cúrling Puigcerdà Pànxing «és la permanència a la màxima categoria». El campionat està dividit en dues tandes, la primera aquest cap setmana i la segona, també a Jaca, del 6 al 8 de març.

El Cúrling Puigcerdà es desplaça amb Aleix Raubert, Xavier Campos, Marc Morralla, Joel Ruiz i Oriol Gastó. L'any passat, els ceretans van tenir el play-off a tocar i van quedar cinquens.