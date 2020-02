Agredeixen els àrbitres del Panathinaikos-Barça

L'àrbitre italià Luigi Lamonica, juntament amb els seus assistents, l'eslovè Damir Javor i el turc Emin Mogulkoc, va ser atacat per un grup d'assaltants quan era al taxi que l'havia de tornar a l'hotel després del partit entre el Panathinaikos i el Barça, corresponent a la jornada 25 de l'Eurolliga, segons van avançar els portals Sportando i Eurohoops.

Tot va succeir a cinc quilòmetres de l'OAKA, el pavelló on es va disputar el duel, concretament a Kifissia Avenue. Els col·legiats anaven acompanyats de Nikos Pitsilkas, un oficial de la màxima competició europea, i van ser atacats per uns individus que anaven em motocicleta i que després es van donar a la fuga. Lamonica es va endur la pitjor part, ja que el trencament d'un dels vidres de l'automòbil el va tocar de prop. Va haver de ser hospitalitzat de seguida i va passar la nit ingressat.

Tot i això, l'àrbitre va voler enviar un missatge tranquilitzador un cop passat l'incident: «estic bé, idiotes n'hi ha a tot arreu. Tinc lesions a la barbeta i en una mà però estic bé, podré arbitrar el proper partit». Per la seva banda, Mogulkoc va declarar al mitjà Tivibuspor que «van colpejar varis cops la finestreta esquerra del darrere, van trencar el vidre i alguns trossos van colpejar a Lamonica a la cara. La motocicleta des de la que es va produir l'atac no tenia matrícula i els assaltants portaven les cares tapades amb màscares. No els vam poder veure». El Panathinaikos també va condemnar l'incident a través del seu lloc web.