La intensitat del Grup Barna tomba una debilitada Joviat

La Joviat no va poder donar la sorpresa a la pista del Grup Barna i s'enfonsa una mica més en l'última posició de la categoria a falta de vuit partits per acabar la fase regular de Copa Catalunya.

El rival, el Barna venia de veure's les cares amb el líder Viladecans en un partit on les barcelonines van estar molt exigides físicament i la Joviat tenia l'esperança de poder-ho aprofitar. Al primer parcial, la Joviat, després d'uns primers minuts de tempteig entre ambdós equips, es posava per davant amb un triple de Sira Beltrán, però poc tardaria el Barna a revertir la situació a base de triples. La Joviat, en crisi permanent en l'anotació, es veia superat d'inici per un conjunt amb més encert. Al segon, el mal moment continuava. La Joviat no trobava la solució ni per dins ni des de fora i el percentatge de desencert anava en augment. Arribaven les faltes personals que les locals no desaprofitarien per situar-se 14 damunt al descans (31-17). Així, la Joviat, conscient de que només podia anar a més, va intentar capgirar la situació. No obstant això, el domini local aniria a més, inclús amb major intensitat i encert en el tir exterior. Ja al tercer, les locals trenquen el partit. A l'últim, la Joviat aprofita els tirs lliures fruit de les decisions arbitrals sobre un Barna agressiu durant tot el partit i beneficiat de la permissivitat.