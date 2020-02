El Manresa pesca un punt a Castelldefels

Un punt sempre és un punt. El Manresa va jugar, ahir a Castelldefels, una primera part discreta i sense punteria. A la represa, un gol afortunat de David Sánchez igualava el del local Padilla; tot i jugar amb superioritat des del minut 77, els manresans no van poder passar de l'empat.

El partit va començar amb tots dos equips temptejant-se. Ja al minut 3, Solernou provava un xut llunyà, que sortia desviat. Cap dels dos equips creava perill real a les respectives porteries però, al minut 8, una falta davant de l'àrea gran a Biel Rodríguez, permetia un xut ras de Joel Méndez, que sortia fregant el pal dret. Era la primera ocasió clara dels blanc-i-vermells.

I seria al minut 10 quan els locals van marcar. Padilla rebia la passada en curt en un córner i afusellava la porteria de Pol Busquets, davant la passivitat defensiva manresana. Els blanc-i-vermells van quedar una mica desconcertats davant d'aquest gol.

Al minut 21, era Biel Rodríguez el que volia sorprendre al porter local, però el seu xut va ser massa creuat i la pilota es perdia per la línia de fons. Semblava que els homes d'Andreu Peralta retrobaven el seu joc però el Castelldefels no donava treva. Al minut 24, una perillosa transició bagenca, conduïda per Bernat, amb centrada final de Walter Fernández, va topar amb un Alan ben situat. També els locals tenien ocasions per augmentar les distàncies en el marcador, però la defensa dels del Bages les malbaratava.

Ja al minut 36, en una nova falta rebuda per Biel Rodríguez, aquest cop al pic dret de l'àrea gran, Joel Méndez centrava l'esfèrica però aquesta anava a fora llepant el travesser. Quan quedaven dos minuts pel descans, Peke centrava i la defensa manresana refusava la pilota sense contemplacions. Al córner posterior, quan tothom ja mig cantava el segon gol local, la defensa visitant ho va impedir. I a pocs segons per la mitja part, una nova falta a Biel Rodríguez, la centrava Joel Méndez, però l'intent de rematada de cap de Moha no arribava a bon port.

A la represa, els dos equips intentaven fer-se amb la possessió. Al minut 53, en una desafortunada pilota cedida a Romero, aquest s'entretenia a l'hora de refusar-la i quan ho feia la pilota rebotava en el cos de David Sánchez i acabava al fons de la xarxa. Era el gol de l'empat. Un gol amb sort, si, però un gol al cap i a la fi. Amb l'1 a 1, cada equip seguia amb la seva tàctica i no es deixava intimidar pel contrari. Al minut 63, gran xut de Biel Rodríguez, però un pèl massa creuat. I al minut 65, gran estirada de Pol Busquets a un xut local que es va enverinar. Els locals començaven a pressionar, però el partit es mantenia obert. Al minut 77, els locals es quedaven amb deu perquè Kike Ramírez havia de deixar la gespa per lesió, quan el seu tècnic, Miki Carrillo, ja havia fet els tres canvis. Al minut 81, era Fran Orellana qui tenia una bona ocasió, però el seu xut ras sortia fregant el pal. El col·legiat afegia cinc minuts al temps reglamentari però els manresans, abocats a l'atac, no en van treure profit.