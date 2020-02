Els blaugrana se sotmeten a un control de temperatura en aterrar a Nàpols pel Covid-19

El Barça va rebre ahir un control de temperatura directament a l'avió en la seva arribada a l'aeroport Capodihcino de Nàpols, en un dies d'emergència a Itàlia pel temut coronavirus.

A tots els passatgers del vol, inclosos els jugadors de la plantilla del Barça, els van prendre la temperatura amb un dispositiu que ho fa de manera automàtica al tenir contacte amb el front.

La majoria dels contagiats fins el moment s'han registrat en les regions del nord com ara la Llombardia, el Vèneto i el Piemont, i els mitjans italians van informar que també hi ha dos casos sospitosos a Nàpols. L'emergència per la difusió de la malaltia va provocar la cancelació de tots els esdeveniments esportius previstos en aquestes regions, entre ells quatre partits de la vint-i-cinquena jornada de la Serie A italiana.

En la roda de premsa prèvia al partit, Quique Setién va ser preguntat per tema i va afirmar que «no estic preocupat pel meu equip, sinó per tots els possibles afectats, als quals envio la meva solidaritat des d'aquí. Tant de bo que això es pugui solucionar quan abans millor, li pot passar a tothom. Et preocupes per tu, però també per a tots. La única prova que em van haver de realitzar va ser la de la febre».