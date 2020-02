Un genial Mirotic dona el triomf al Barça a Moscou en el darrer sospir del partit

Una genialitat de Nikola Mirotic sobre la botzina va donar al Barça la seva setena victòria consecutiva a l'Eurolliga, aquest cop a la pista del CSKA de Moscou (80-82), on no guanyava des de feia més de set anys. En un partit d'alternatives, l'ala-pivot hispanomontenegrí va emergir una vegada més com el jugador determinant (23 punts, 8 rebots i 33 de valoració) perquè els blaugranes aconseguissin el seu vintè triomf en la competició. Es mantenen igualats amb el Reial Madrid, darrere del líder, que és l'Efes turc.

El partit va ser molt anivellat i els blaugrana perdien de 3 punts (40-37) al descans. Uns i altres es van anar avançant i els de Pesic vencien per 60-63 quan va acabar el tercer quart. El Barça guanyava per 72-76 a manca de tres minuts. Una cistella de Hilliard posava el 77-78 a manca de 30 segons per al final. Higgins perdria una pilota, Mike James faria el mateix a la jugada següent, i Davies anotaria dos tirs lliures per al 77-80.

Quedaven 8 segons, però James només en va necessitar tres per purgar els seus pecats i anotar un triplàs des d'una cantonada a la mitja volta que semblava portar el partit a la pròrroga (80-80). Però després del temps mort de Pesic,

Mirotic no va perdonar i va fer un bàsquet de dos, de classe.