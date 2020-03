El Berga tomba la muralla defensiva del Sallent i s'allunya del descens

El Berga i el Sallent es van enfrontar en un dels duels directes de la zona baixa de la classificació, que permetia al guanyador allu-nyar-se momentàniament de la zona de descens. Els locals van començar el partit dominant la possessió de la pilota i controlant el ritme del partit, mentre que el Sallent apostava per un plantejament defensiu, amb una defensa formada per cinc jugadors, que posaria les coses molt difícils als berguedans. El Berga tractava de moure la pilota de banda a banda per buscar algun petit espai que li permetés acostar-se a la porteria defensada per Joel, però el bon posicionament del Sallent no deixava que els jugadors d'atac locals rebessin còmodament entre línies. Amb el pas dels minuts el Berga aconseguia desgastar la muralla defensiva del rival. Noguera va avisar en primera instància amb un tir llunyà que el porter sallentí va aturar sense problemes. Al minut 38 va arribar el primer gol del partit, després d'una bona combinació en què Vila va rebre de cara a porteria per definir a la perfecció amb un tir enganxat al pal i posar els blanc-i-vermells al davant en el marcador. El Berga va arribar al descans amb un avantatge mínim que deixava ben encarrilat el partit.

A la represa tot continuava igual. Un Berga que tractava de dominar el partit davant d'un Sallent que no acabava de despertar-se i de posar la por al cos dels locals. El ritme era lent i el joc s'aglutinava només al centre del camp. A mesura que passaven els minuts, els visitants van fer l'intent de llançar-se a l'atac, però la majoria de les seves arribades a la porteria de Peralta eren totalment estèrils. Els berguedans van optar per fer una passa enrere per evitar qualsevol ensurt final, però sense perdre la cara al partit. Al minut 89, un contracop ben executat va permetre a Noguera ampliar a dos la diferència de gols i deixar el partit pràcticament sentenciat. Amb aquesta victòria, el Berga s'allunya de la zona baixa de la classificació i, en canvi, enfonsa el Sallent, que haurà de seguir lluitant per evitar les posicions de descens.