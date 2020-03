El Gironella sua de valent per aconseguir la victòria contra un Ripollet que no es rendeix

El Gironella va aconseguir una victòria de valor davant del Ripollet, en un partit molt disputat que va caure del costat dels berguedans a causa del bon joc que van mantenir al llarg del partit. Els locals van veure com el seu rival prenia la iniciativa en els primers minuts de joc i com pràcticament en la primera jugada provaven fortuna a la porteria de Cabana, però el porter gironellenc va aturar còmodament el remat en dos temps.

Després d'uns minuts dubitatius per part del Gironella, els grocs van començar a controlar el ritme del partit, i al minut 17, Ragues va trencar l'empat inicial després de rematar una centrada que no va poder rebutjar la defensa del Ripollet. Tot i això, els visitants van avisar de nou amb un tir al travesser instants abans d'arribar al descans. La segona meitat va ser molt disputada i els dos conjunts van gaudir de forces oportunitats per fer més gols. Però el ritme del matx va disminuir molt. Els locals tractaven d'aturar el joc cada vegada que els rivals s'acostaven a la porteria que defensaven, fet que va evitar que el Ripollet trobés la fluïdesa necessària perquè els seus atacants creessin més perill. La bona actuació defensiva dels berguedans en el temps afegit va permetre que el Gironella aconseguís la victòria, la desena de la temporada.