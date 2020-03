Guardiola tanca una gran setmana amb la seva tercera Copa de la Lliga

El Manchester City de Pep Guardiola va tancar una setmana plena d'èxits. A la victòria al Bernabéu de dimecres, que el deixa a prop dels quarts de final de la Lliga de Campions, se li suma el seu tercer títol consecutiu de la Carabao Cup, la Copa de la Lliga, tercera competició en importància de la temporada nacional. De tota manera, els sky blues, amb rotacions a l'equip titular, van haver de patir per tancar el triomf sobre un Aston Villa que a la lliga és en llocs de descens i que ahir, tot i ser inferior en totes les facetes, va plantar molta cara.

De fet, el partit hauria pogut anar perfectament a la pròrroga de no haver estat pel porter Claudio Bravo. Dos minuts abans del final, el xilè va rebutjar cap al pal dret una rematada del central belga Engels que hauria significat el gol de l'empat. Hauria estat un bon premi per a un gran club d'Anglaterra vingut a menys, que va tornar l'any passat a la Premier i que va eliminar del torneig el Liverpool, tot i jugar amb un equip de juvenils, i el Leicester.



Dos gols no tanquen el partit

Guardiola va introduir vuit canvis, un dels quals obligat per la lesió de Laporte, respecte del duel de Madrid, però va dominar els primers 45 minuts i va assolir dos gols que semblaven el preàmbul d'una altra final molt plaent, com la de la Copa del maig passat, en què va clavar un 6-0 al Watford.

Així, al minut 20, Agüero va rematar en semierrada una centrada del prometedor Foden i va superar el noruec Nyland. Deu minuts més tard va arribar el segon gol, no exempt de polèmica. Va ser en un córner en què el col·legiat es va equivocar, ja que l'últim en tocar la pilota va ser Gündogan. El va llançar el mateix alemany i Rodri, de cap, va anotar el segon. El City hauria pogut matat la final aquí, però una greu errada de Stones va ser aprofitada per El Ghazi per centrar i pel tanzà Samatta per marcar en planxa.

L'1-2 va deixar el partit obert durant tota la represa i, malgrat que Agüero i l'acabat d'entrar Bernardo Silva van tenir bones ocasions, tot quedava pendent d'una última oportunitat del Villa. La va tenir Engels, però Bravo la va allunyar i va permetre a Guardiola sumar el vuitè títol a Anglaterra.