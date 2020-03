El Manresa FS juvenil lluita fins al final però cau davant un fort Industrias

El Manresa FS i l'Industrias Santa Coloma van disputar un partit entretingut, que es va acabar decantant per petits detalls i van fer que els visitants sumessin una important victòria que els separa dels manresans a la classificació. Les dues formacions van oferir la seva millor versió en un duel en què els aficionats presents al Pujolet van veure com el Santa Coloma s'avançava a través de dues dianes pràcticament seguides, 0-2. Pocs segons després, els bagencs feien l'1-2 i es retiraven al descans amb una diferència mínima que ho deixava tot per decidir. En els darrers 20 minuts, els manresans no van deixar de lluitar, però van seguir a remolc d'un Santa Coloma que va imposar la seva efectivitat golejadora per endur-se els tres punts del Pujolet.