El Puig-reig es referma en el tercer lloc

El Puig-reig es va imposar per la mínima al Navàs en un derbi intercomarcal marcat per les poques oportunitats dels dos conjunts i que es va decidir en els primers instants. El balanç ofensiu dels dos equips va ser tan pobre que una de les jugades més destacades va ser quan encara no s'havia arribat als cinc minuts. Montardit va aprofitar una pilota morta a l'interior de l'àrea visitant per avançar els berguedans. La resta del primer temps es va desenvolupar sota uns paràmetres més aviat defensius. Els dos equips van prioritzar la seguretat defensiva per sobre de l'exuberància en atac i, per tant, es van acostar amb perill a l'àrea rival amb comptagotes.

A la represa, els navassencs es van fer amb el ritme del partit i gairebé van monopolitzar la possessió de la pilota, però això tampoc els va permetre ser més clarividents en els darrers metres. L'ocasió més clara de què van disposar va provenir d'un servei de córner que va acabar amb un xut molt mal executat. Mentrestant, el Puig-reig es va limitar a esperar el Navàs al darrere i a buscar la diana de la sentència en un contraatac. En el tram final, els visitants van reclamar un penal per unes mans dins l'àrea local que l'àrbitre no va assenyalar. En canvi, sí que va indicar pena màxima favorable als puig-regencs en l'últim minut. El porter del Navàs la va salvar, però l'acció ja no va ser transcendent.

Amb aquest triomf, el Puig-reig es consolida tercer amb 47 punts, mentre que el Navàs continua dotzè, amb set punts més que els equips en zona de descens.