La Reial liquida el somni del Mirandés i jugarà la primera final en 22 anys

Un clar penal del centrecampista Malsa, que va tocar la pilota amb el braç després d'una centrada de Zaldua, va permetre a la Reial Societat no patir ahir a Anduva. Els bascos, que només van vèncer per 2-1 en el partit d'anada a Anoeta, haurien quedat fora de la final si haguessin perdut per 1-0, però la transformació d'Oyarzabal va trencar el somni d'un Mirandés que cau per segona vegada en la penúltima instància de la Copa del Rei.

L'equip d'Imanol, que a la lliga lluita per entrar a la Champions, arriba a una final de Copa 22 anys després del darrer cop, quan un gol d'Alexanko va proclamar campió el Barça de Luis Aragonés. Els donostiarres sí que havien gua-nyat el seu únic títol l'any abans, en superar l'Atlètic de Madrid gràcies a una tanda de penals després d'empatar a dos el partit.

Ahir, abans i després del gol d'Oyarzabal, la Reial va tenir el control del duel i hauria pogut sentenciar l'eliminatòria amb una diferència més clara. En el tram final, el Mirandés va intentar, com a mínin, no perdre el partit i va posar-hi orgull en el comiat a una Copa en què havia eliminat dos equips de Primera com el Vila-real i el Sevilla.

La Reial Societat coneixerà avui el finalista del duel entre el Granada i l'Athletic de Bilbao, amb 1-0 per als bascos en l'anada. La final serà a l'estadi de la Cartuja de Sevilla el proper 18 d'abril.