Duel de Champions d'Atlètic i Sevilla i entren en joc alguns rivals de l'Espanyol

L'Atlètic de Madrid i el Sevilla es veuen les cares a primera hora de la tarda al Wanda Metropolitano en un partit que pot ser molt important en la lluita per entrar a la Lliga de Campions. Ara mateix els andalusos són tercers, amb dos punts d'avantatge sobre els matalassers, que són cinquens, i amb el Getafe, que juga a la nit, entaforat al mig.

A l'equip local tornarà a la titularitat el portuguès Joao Félix i també jugarà Marcos Llorente, que suplirà l'absència per sanció de Thomas. Pel que fa al Sevilla del contestat Lopetegui, per la seva banda, podria recuperar el seu porter titular, Tomas Vaclik, després de ser baixa per problemes en un genoll. En canvi, tindrà la baixa segura del mig centre titular, Fernando, i de l'exatlètic Óliver Torres, tots dos sancionats amb un partit.

A la resta de partits, l'Eibar i el Mallorca s'enfronten en un partit vital per a la salvació, sobretot per als balears, a tres punts de la permanència. Aquesta la marca el Celta, que visita el complicat feu del Getafe. Tots dos partits afecten de ple l'Espanyol.