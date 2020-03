Espectacular remuntada del Barça quan perdia de 17 contra el Bayern

El Barça de bàsquet va derrotar per 83-80 el Bayern de Munic en un partit que s'havia complicat de mala manera i que perdia per disset punts a poc més de tres minuts per al final del tercer període (48-65). De fet, els bavaresos, amb un parcial de 6-24, aprofitant la falta de recursos en atac de l'equip de Pesic, s'havien escapat, encara guanyaven de tretze a l'últim quart (60-73) i tot semblava indicar que la victòria s'escaparia del Palau. Però llavors, els blaugrana van iniciar una remuntada que va culminar amb tres triples seguits, dos de Mirotic i un d'Oriola. També va tenir importància un rebot ofensiu de Pau Ribas, els dos tirs lliures de Mirotic, que va acabar amb 28 punts, i l'errada des de la personal de Lo, que va enfonsar les esperances visitants. El Barça segueix tercer, empatat amb el Madrid i a dues victòries de l'Anadolu Efes, que ahir va vèncer per 91-79 l'Olympiacos. Madrid i Barça tenen ara tres triomfs sobre Maccabi i CSKA i gairebé asseguren el factor pista en els play-off. Per la seva banda, el Baskonia va derrotar l'Alba Berlín per 73-72 amb un triple final de Janning reforçat amb un tap de Shengelia al tir de Sikma. A més, jugats ahir, Estrella Roja-Maccabi (92-76) i Khimki-Fenerbahçe (82-69).