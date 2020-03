La junta gestora del CE Manresa paga dues mensualitats al primer equip

Bones notícies al CE Manresa. Després d'uns dies convulsos a l'àrea esportiva del futbol base, però també del primer equip, el club blanc-i-vermell ha pogut fer efectiu el pagament de dues mensualitats a jugadors i equip tècnic de la primera plantilla, i una als tècnics del futbol base. La intenció de la junta gestora és abonar un segon mes a la gent de la base la setmana que ve, un cop recollits els diners del sorteig del viatge a Nova York (se sortejarà el diumenge 15 de març a la mitja part del Manresa-Igualada al Nou Estadi).

D'aquesta manera, en el cas del primer equip s'han fet efectius els mesos de novembre i febrer, i queden pendents els de desembre i gener, i els endarrerits de la temporada passada.

El tresorer de la gestora, Manel Villaplana, ha comentat que «la nostra intenció és a partir d'ara poder pagar regularment cada mes que passi i, per poc que puguem, anar liquidant els deutes. Estem treballant en aquesta línia, buscant noves esponsoritzacions que puguin fer-ho possible».



Autocar a la Pobla Mafumet

El CE Manresa organitza un autocar per als aficionats que vulguin desplaçar-se diumenge a la Pobla de Mafumet. El preu és de 10 euros i 10 més per l'entrada. Els interessats poden trucar al telèfon 629 340 788. El partit és a les 5 de la tarda. Els manresans, acomodats en la desena posició, visiten un equip que ha anat clarament de més a menys. Tot i això és vuitè amb tres punts per sobre del CE Manresa. El filial del Gimnàstic de Tarragona va tenir una arrancada espectacular amb vuit victòries i un empat en les nou primeres jornades. A partir d'aquí, i en una segona etapa, els tarragonins van perdre cinc partits en les set jornades següents. Darrerament també es mantenen irregulars.

En el cas del CE Manresa, la novetat podria ser la convocatòria de Miguel Ángel Luque després d'unes setmanes que ha hagut de descansar per lesió; el dubte és d'un altre migcampista, Marc Cuello. Es dona el cas que diumenge serà el segon enfrontament entre aquests dos equips a Tercera Divisió; el primer, derrota blanc-i-vermella per 2 a 0.